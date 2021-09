Ascolti tv 22 settembre 2021 | la fiction di Canale5 batte l’ennesima replica di Pretty Woman

(Di giovedì 23 settembre 2021)tv: bene il ritorno de L’ispettore Coliandro su Rai2torna in vetta alla classifica deglitv delle reti generaliste grazie alla nuovaLuce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che ha registrato il 15,78% di share media con 3,231 milioni di telespettatori. Per l’ammiraglia Mediaset si tratta del terzo debutto dipiù visto dal 2018. Seconda posizione perdel filmsu Rai1 con il 13,89% e 2,786 milioni d’italiani collegati. Medaglia di bronzo per il debutto dell’ottava stagione della serie tv L’ispettore Coliandro su Rai2 con il 9,92% e 2,115 milioni di contatti. L’ultimo esordio era stato nel 2018 e aveva raccolto il 10,9%.tv altre ...

Tv mercoledì 222021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Ecco i dati auditel relativi aglitv di ieri, 222021: Luce dei tuoi occhi accende glidi Canale 5 per la prima ...Calcio ancora in campo mercoledì 22 settembre con il turno infrasettimanale della Serie A, e stavolta con in prima serata soprattutto il match Milan-Venezia, vinto dai rossoneri per due a zero con gol ...