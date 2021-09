Arthur Melo, nuovo incidente stradale a bordo della Ferrari dopo quello di Girona (Di giovedì 23 settembre 2021) Il calciatore della Juventus, Arthur Melo, ieri mercoledì 22 settembre, è stato coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riportato da Repubblica, il giocatore era alla guida della sua Ferrari grigio metallizzata direzione centro J-Medical, per una serie di visite di controllo dopo l’infortunio. Il 25enne si trovava nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino, quando un carroattrezzi con un’auto a bordo lo ha preso. Per il calciatore nulla di grave, solo tanta paura. La supercar invece ha riportato diversi danni sia alla fiancata destra sia al paraurti. Sul profilo Twitter JuventusNews24 si legge: “#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Il calciatoreJuventus,, ieri mercoledì 22 settembre, è stato coinvolto in un. Stando a quanto riportato da Repubblica, il giocatore era alla guidasuagrigio metallizzata direzione centro J-Medical, per una serie di visite di controllol’infortunio. Il 25enne si trovava nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino, quando un carroattrezzi con un’auto alo ha preso. Per il calciatore nulla di grave, solo tanta paura. La supercar invece ha riportato diversi danni sia alla fiancata destra sia al paraurti. Sul profilo Twitter JuventusNews24 si legge: “#coinvolto in unquesta mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, ...

Advertising

MitidieriSimone : @Matteo22176094 Juventus, nuovo incidente in Ferrari per Arthur Melo. Un mese fa era finito contro un palo. - Zio_Frank_1_Jj : Il cc della Juve è davvero pessimo per qualità e quantità. Bentancur Rabiot Mckennie Bernardeschi Arthur Ramsey son… - quotidianopiem : Juventus, incidente in Ferrari per Arthur Melo - lanzillottaserg : Juventus, incidente in Ferrari per Arthur Melo - StraNotizie : Juventus, nuovo incidente in Ferrari per Arthur Melo. Un mese fa era finito contro un palo -