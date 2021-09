Arriva subito la novità per la Serie A che fa felici i tifosi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Governo pensa ad ampliare la capienza degli stadi di Serie A. A confermarlo è stato il sottosegretario allo sport Costa La pandemia mette ancora paura ma il calcio vuole guardare avanti. I club, messi in ginocchio dal punto di vista economico dagli effetti collegati ad essa, nelle scorse settimane avevano chiesto al Governo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Governo pensa ad ampliare la capienza degli stadi diA. A confermarlo è stato il sottosegretario allo sport Costa La pandemia mette ancora paura ma il calcio vuole guardare avanti. I club, messi in ginocchio dal punto di vista economico dagli effetti collegati ad essa, nelle scorse settimane avevano chiesto al Governo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Vixeninside : RT @emorgan68: E mentre Sophie e Raffaella parlano male di Davide arriva Soleil 'guardate che lui fa il cretino per nascondere la sua sensi… - oceanerazzurro : RT @llilita1402: Zona bianca Arriva in finale a Miss mondo,ragazza insultata perché gay che tristezza!Siamo alle solite questo paese non si… - Marg82034566 : Vedo persone “smarrite”che non hanno capito il senso della vita.Mi rendo conto che gli esempi buoni sono pochi ma c… - RPiconcelli : @GioGeneSharp @il_misantropo Non è narrazione. Sono fatti. Puoi pensarla come ti pare, ma i fatti sono oggettivi. E… - weabooalexa : ironico quando xl tux superiore dice ad unx collega: 'sì grazie per avermelo segnalato adesso lo cambio subito' du… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva subito Stellantis: i lavoratori RCL e le problematiche spesso dimenticate E sono molti i lavoratori che hanno patologie oncologiche oppure che hanno subito operazioni, che ... Ed hano ragione, perché ad ottobre per esempio, per molti non si arriva che a 5 giorni di lavoro, o ...

iPad mini 6, le consegne slittano fino a novembre Chi ne ha ordinato uno subito dopo l' evento di presentazione Apple California Streaming lo riceverà venerdì 24 settembre, ... capacità e connettività il nuovo tablet economico di Apple arriva tra il 5 -...

Arriva subito la novità per la Serie A che fa felici i tifosi SerieANews Calciomercato Juventus, arriva l’ok per gennaio | Colpaccio in attacco La Juventus potrebbe muoversi sul mercato a gennaio, per completare il reparto offensivo: l'attaccante apre al campionato italiano ...

Roccastrada senza acqua: arriva l'autobotte I tecnici di Acquedotto del Fiora, subito intervenuti, sono al lavoro per effettuare il ripristino ma i lavori sono molto complessi: l’azienda ha quindi attivato un approvvigionamento ...

E sono molti i lavoratori che hanno patologie oncologiche oppure che hannooperazioni, che ... Ed hano ragione, perché ad ottobre per esempio, per molti non siche a 5 giorni di lavoro, o ...Chi ne ha ordinato unodopo l' evento di presentazione Apple California Streaming lo riceverà venerdì 24 settembre, ... capacità e connettività il nuovo tablet economico di Appletra il 5 -...La Juventus potrebbe muoversi sul mercato a gennaio, per completare il reparto offensivo: l'attaccante apre al campionato italiano ...I tecnici di Acquedotto del Fiora, subito intervenuti, sono al lavoro per effettuare il ripristino ma i lavori sono molto complessi: l’azienda ha quindi attivato un approvvigionamento ...