Arresto cardiaco per un 40enne dopo il vaccino | rianimato con il massaggio cardiaco è ora ricoverato in ospedale per accertamenti

E' ricoverato in ospedale l'uomo che ieri pomeriggio, dopo la somministrazione del vaccino Covid19, è caduto a terra ed è stato rianimato. L'episodio è accaduto al centro di vaccinazione Berrettini, ovvero la palestra della scuola di Camucia di Cortona. Il paziente sta bene e sta effettuando degli accertamenti per capire se dietro il malore capitatogli…

Ultime Notizie dalla rete : Arresto cardiaco Savona, indagine aperta per la donna morta durante il parto Il figlio nasce in 'asfissia perinatale', termine medico per descrivere l'assenza di respirazione spontanea e l'arresto cardiaco conseguente. Subito viene disposto il trasferimento all'ospedale ...

Pesaro: Tragedia a Moena, 46enne di Tavullia muore investita da un'auto Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna in arresto cardiaco, tentando a lungo di rianimarla, senza riuscirci. Sul posto anche l'elisoccorso che ha trasferito il marito ...

Arresto cardiaco: operaio salvato il Resto del Carlino Batteria di qualificazione Scontro fatale tra due cavalli Un animale, Ugo Ricotta, è morto sul colpo nella curva della mossa. L’altro, Rexy, è stato trasportato in una clinica veterinaria e lì soppresso ...

Arresto cardiaco: operaio salvato Si è sentito male, andando poco dopo in arresto cardiaco. Tragedia sfiorata ieri mattina all’interno dei cantieri navali Palumbo. A salvare la vita a un operaio 31enne, è stato un collega che si è acc ...

