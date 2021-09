Aridatece la Lupa Storia triste del simbolo di Roma | oggi insidiato dai cinghiali

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 settembre 2021) I miti sono le viscere intrecciate dei destini dell’umanità; e le leggende sono le visioni. È curioso che Enea, sbarcando nel Lazio, a forma di tre lobi prostatici, portando con sé il fuoco della sconfitta di Troia, con lo stesso fuoco accenda il destino che verrà. Un destino, quello di, già segnato per dominare. Ed è curioso che nei boschi che risalgono Lavinio ci siano branchi die pochi lupi. Come è una visione quella di Enea che ha appena toccato la riva: egli scorge una scrofa. La scrofa è temibile se le si toccano i figli. E però i figli adulti sono cacciati alla stregua dei Sacerdoti del tempio di Diana. Infatti essi sono sacerdoti-. Ogni due anni – nel Bosco Sacro – vengono catturati e uccisi. Il destino, appunto, di suo figlio Ascanio che fonda Alba Longa e che Marte, non a caso dio della ...