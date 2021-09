Area Sanremo: iscrizioni aperte. I quattro artisti vincitori potranno accedere alla serata finale di Sanremo Giovani (Di giovedì 23 settembre 2021) . I 2 brani presentati, uno destinato alle audizioni e l'altro per l'eventuale ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) . I 2 brani presentati, uno destinato alle audizioni e l'altro per l'eventuale ...

Advertising

RadioDueLaghi : Aperte le iscrizioni per #AreaSanremo2021, l'unico concorso che dà la possibilità a 4 emergenti di accedere alla fi… - AnsaLiguria : Sanremo: al via le iscrizioni per Area Sanremo 2021. La finale il 15 dicembre in diretta su Rai Uno #ANSA - AllMusicItalia : Fuori il regolamento di Area Sanremo 2021. Ecco tutte le novità del Contest e i nuovi membri della Commissione… - RosyMerola : Parte AREA SANREMO 2021 (da oggi sono aperte le iscrizioni), l'unico concorso che fa accedere 4 artisti emergenti a… - SinergicaMentis : Parte AREA SANREMO 2021 (da oggi sono aperte le iscrizioni), l'unico concorso che fa accedere 4 artisti emergenti a… -