Archeologia | riapre al pubblico il Mitreo di Marino

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 settembre 2021)alda sabato 25 settembre ildi, uno dei luoghi di culto mitraici meglio conservati al mondo. Scoperto casualmente nel 1960, durante i lavori di escavazione di una grotta in una cantina ai piedi dell’abitato storico del piccolo centro dei Castelli, il, di proprietà comunale, è rimasto celato per anni. Adesso un nuovo progetto di allestimento museale fortemente voluto dall’amministrazione lo rende nuovamente fruibile ai visitatori. L’intervento di riqualificazione è stato realizzato dal Comune, sotto l’alta sorveglianza dei funzionari Gabriella Serio e Claudia Castagnoli della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, diretta dall’architetto Lisa Lambusier, e finanziato dal ...