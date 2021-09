Apple dice basta agli “spifferoni”: i controlli annunciati da Tim Cook (Di giovedì 23 settembre 2021) Quel che succede in Apple deve restare in Apple. Da diverse settimane, molte fonti statunitense qualificate hanno pubblicato alcuni contenuti che sono arrivati direttamente dalle stanza di Cupertino. Dal caso delle misure nei confronti dei dipendenti non vaccinati (che dovranno effettuare continui test anti-Covid per certificare la loro salute), fino alle parole pronunciate da Tim Cook in una riunione parlando della controversia legale con Epic Games. Parole e fatti che, proprio secondo il Ceo della “mela morsicata” non sarebbero dovute uscire dalle mura dell’azienda. Eppure, anche la sua ultima rimostranza – e l’annuncio di una “caccia ai leaker” – è trapelata agli organi di stampa. LEGGI ANCHE > Apple ha messo (ancora) Fortinite in blacklist: niente vetrina dell’Apple Store A ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Quel che succede indeve restare in. Da diverse settimane, molte fonti statunitense qualificate hanno pubblicato alcuni contenuti che sono arrivati direttamente dalle stanza di Cupertino. Dal caso delle misure nei confronti dei dipendenti non vaccinati (che dovranno effettuare continui test anti-Covid per certificare la loro salute), fino alle parole pronunciate da Timin una riunione parlando della controversia legale con Epic Games. Parole e fatti che, proprio secondo il Ceo della “mela morsicata” non sarebbero dovute uscire dalle mura dell’azienda. Eppure, anche la sua ultima rimostranza – e l’annuncio di una “caccia ai leaker” – è trapelataorgani di stampa. LEGGI ANCHE >ha messo (ancora) Fortinite in blacklist: niente vetrina dell’Store A ...

