Apex Legends: update 1.81 include le prime correzioni ai recenti problemi dei server – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Apex Legends si aggiorna con l’update 1.81, che include le prime correzioni ai server. Ecco quanto è stato indicato dagli sviluppatori.. Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Apex Legends. Precisamente, si tratta dell’update 1.81 che propone varie correzioni e alcuni miglioramenti per i problemi dei server sperimentati dai giocatori recentemente. Vediamo i dettagli della patch note completa. Ecco le correzioni generali ad Apex Legends: Corretto un errore di crash a volte causato dall’utilizzo di banner con pose animate Corretto un errore della creazione oggetti Corretto l’impossibilità di ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021)si aggiorna con l’1.81, cheleai. Ecco quanto è stato indicato dagli sviluppatori.. Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per. Precisamente, si tratta dell’1.81 che propone variee alcuni miglioramenti per ideisperimentati dai giocatori recentemente. Vediamo i dettagli della patch note completa. Ecco legenerali ad: Corretto un errore di crash a volte causato dall’utilizzo di banner con pose animate Corretto un errore della creazione oggetti Corretto l’impossibilità di ...

