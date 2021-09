Anziano investito da un camion a Salice Salentino L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lecce (Di giovedì 23 settembre 2021) Drammatico incidente a Salice Salentino (Lecce), dove un Anziano è stato investito da un camion in centro. il tragico episodio si è verificato all’incrocio tra via Maria Cristina di Savoia e la strada che conduce ad Avetrana. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili urbani e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato al “Vito Fazzi” di Lecce. L'articolo Anziano investito da un camion a Salice Salentino <small class="subtitle">L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lecce</small> proviene ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 settembre 2021) Drammatico incidente a), dove unda unin centro. il tragico episodio si è verificato all’incrocio tra via Maria Cristina di Savoia e la strada che conduce ad Avetrana. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili urbani e i carabinieri. L’al “Vito Fazzi” di. L'articoloda un L'all'di proviene ...

Advertising

LecceSette : Investito da autoarticolato nelle vie del centro: anziano in codice rosso - BortoneMauro : Investito da autoarticolato nelle vie del centro: anziano in codice rosso - Gabrigrifo1 : @gabrielepx @PolemicoRabido e alle poche persone che conosco morte con tampone positivo non è stata fatta autopsia… - Kipling49400157 : RT @blogsicilia: #18settembre #cesena #monopattino #monopattini Anziano investito da monopattino elettrico, non ce l'ha fatta - https://t.c… - erne6769 : RT @blogsicilia: #18settembre #cesena #monopattino #monopattini Anziano investito da monopattino elettrico, non ce l'ha fatta - https://t.c… -