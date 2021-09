Animali, Maturi (Lega): ‘Presto pdl per detrazioni fiscali 100% su interventi salvavita’ (Di giovedì 23 settembre 2021) “La nostra proposta è di portare la detrazione fiscale sugli interventi sanitari salvavita agli Animali da affezione al 100% per i redditi Isee prima fascia, al 50% per la seconda fascia e al 20% per tutti gli altri, ciò permetterebbe di soddisfare le richieste di cure essenziali per gli Animali che garantiscono un vitale supporto alle famiglie”. Così Filippo Maturi, deputato della Lega Nord e responsabile nazionale per la tutela del benessere animale, intervenuto al webinar “Dalla campagna alla casa: l’evoluzione sociale del rapporto con gli Animali”, nel quale è stato presentato il sondaggio che Federchimica Aisa (Associazione nazionale imprese salute animale), realizzato in collaborazione con Swg. “Oggi c’è un divario sulle aspettative di vita degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “La nostra proposta è di portare la detrazione fiscale suglisanitari salvavita aglida affezione alper i redditi Isee prima fascia, al 50% per la seconda fascia e al 20% per tutti gli altri, ciò permetterebbe di soddisfare le richieste di cure essenziali per gliche garantiscono un vitale supporto alle famiglie”. Così Filippo, deputato dellaNord e responsabile nazionale per la tutela del benessere animale, intervenuto al webinar “Dalla campagna alla casa: l’evoluzione sociale del rapporto con gli”, nel quale è stato presentato il sondaggio che Federchimica Aisa (Associazione nazionale imprese salute animale), realizzato in collaborazione con Swg. “Oggi c’è un divario sulle aspettative di vita degli ...

