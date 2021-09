Animali Fantastici: I segreti di Silente. Tutto sul nuovo film (Di giovedì 23 settembre 2021) La Warner Bros ha annunciato l’uscita nelle sale cinematografiche il prequel Animali Fantastici. I segreti di Silente: i dettagli La Warner Bros ha annunciato la data d’uscita del terzo film della saga di Animali Fantastici.. Stiamo parlando di Animali Fantastici. Animali Fantastici. I segreti di Silente, prequel della più famosa saga di Harry Potter, tratto dai libri di J. K. Rowling. In America la pellicola uscirà il 15 aprile 2022, la Warner Bros ha dunque anticipato la data di tre mesi rispetto a quella stabilita originariamente. Molto probabilmente negli stessi giorni il film debutterà anche nelle sale italiane. Dagli Stati ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021) La Warner Bros ha annunciato l’uscita nelle sale cinematografiche il prequel. Idi: i dettagli La Warner Bros ha annunciato la data d’uscita del terzodella saga di.. Stiamo parlando di. Idi, prequel della più famosa saga di Harry Potter, tratto dai libri di J. K. Rowling. In America la pellicola uscirà il 15 aprile 2022, la Warner Bros ha dunque anticipato la data di tre mesi rispetto a quella stabilita originariamente. Molto probabilmente negli stessi giorni ildebutterà anche nelle sale italiane. Dagli Stati ...

Advertising

tiredsince90 : Comunque aspetto il nuovo film di animali fantastici solo per il video che ci farà il trono del muori - Mat87Vic : @osnapitzmanu Gli animali fantastici - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Grazia Sambruna e The Unbounds, parliamo di: - Animali Fantastici 3: titol… - Ivayr7 : RT @WW_Direct: Animali Fantastici : I Segreti di Silente - _KVNEKII : RT @inlovewithfede_: Ad aprile esce il terzo di Animali Fantastici e non so se essere felice perché rivedrò Newt o incazzata perché non ci… -