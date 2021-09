Andrea Fratino | il famosissimo tiktoker ha rischiato la vita in un incidente L’amica | “C’erano fiamme altissime | è stato un miracolo”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Vivo per”. Lo ripete più volte, volto della prima edizione del reality show “La Caserma” e idolo dei teenager su TikTok con oltre 600mila “fan”. L’influencer èvittima di un bruttostradale a Milano, e ha è letteralmente visto la morte in faccia. “Vi giuro pensavo di morire. Ringrazio veramente Dio per avermi protetto”, ha confidato su Instagram alle migliaia di persone che lo seguono, dove ha pubblicato la foto della macchina completamente disintegrata. Assieme ad altri amici,stava tornando da una partita di calcetto quando la macchina è andata a sbattere contro degli alberi. La dinamica dell’l’ha resa pubblica Giulia Paglianiti, un’amica del ragazzo, anche lei un’influencer: “Per la strada c’è questo lungo ...

Andrea Fratino è stato vittima di un grave incidente d'auto. Su Instagram l'influencer ha pubblicato alcune stories: "Sono vivo grazie a Dio"