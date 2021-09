Ancora scontri in Ligue1: tifosi assalgono il campo dopo Angers - OM (Di giovedì 23 settembre 2021) Una triste consuetudine quella che ha preso piede negli stadi francesi. Per la terza volta in un solo mese, al triplice fischio finale dell'arbitro seguono disordini e scontri tra le tifoserie ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Una triste consuetudine quella che ha preso piede negli stadi francesi. Per la terza volta in un solo mese, al triplice fischio finale dell'arbitro seguono disordini etra le tifoserie ...

Ancora scontri in Ligue1: tifosi assalgono il campo dopo Angers - OM Una triste consuetudine quella che ha preso piede negli stadi francesi. Per la terza volta in un solo mese, al triplice fischio finale dell'arbitro seguono disordini e scontri tra le tifoserie avversarie. Dopo gli incidenti avvenuti tra Nizza - Marsiglia e Lens - Lille , quello tra Angers e Marsiglia è solo l'ultimo focolaio della Ligue1 . Mercoledì, in occasione ...

Ancora scontri in Ligue1: tifosi assalgono il campo dopo Angers-OM

Razzi e petardi sono stati lanciati durante il pareggio a reti inviolate: è il terzo episodio in un mese nel campionato francese ...

