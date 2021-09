Amministrative Milano, Sala: “Forti solo in centro? Non è vero” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non è vero che i milanesi del centro cittadino votano prevalentemente il centrosinistra, che avrebbe invece meno consenso in periferia”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando a margine di un confronto con i costruttori di Assimpredil Ance rispondendo allo sfidante di centro destra Luca Bernardo. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non èche i milanesi delcittadino votano prevalentemente ilsinistra, che avrebbe invece meno consenso in periferia”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppeparlando a margine di un confronto con i costruttori di Assimpredil Ance rispondendo allo sfidante didestra Luca Bernardo. fmo/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

carlosibilia : Dopo il disastro di Fukushima e il risultato plebiscitario del referendum anti-nucleare del 2011, oggi Salvini come… - LiaQuartapelle : Lo spettacolo di arte varia della destra alle amministrative. A Milano c’è Bernardo, il pediatra con la pistola. A… - DSantanche : .@FratellidItalia oggi in piazza Duomo a #Milano per sostenere il candidato del #centrodestra Bernardo alle amminis… - ItaliaNotizie24 : Amministrative Milano, Sala: “Forti solo in centro? Non è vero” - CorriereCitta : Amministrative Milano, Sala: “Forti solo in centro? Non è vero” -