Amici News, Sangiovanni ospite del talent fa una piacevole rivelazione: il nuovo singolo

Sangiovanni è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, nonché vincitore della categoria canto. Il giovane cantante sarà ospite della seconda puntata della nuova stagione del programma per nuovi talenti. In questa occasione Sangiovanni canterà il suo nuovo singolo "Raggi Gamma", in uscita su tutte le piattaforme il 24 settembre 2021.

Marcello Sacchetta lascia improvvisamente il talent: ecco cosa sta succedendo
Il professionista ed ex concorrente non tornerà nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi e svela le motivazioni

