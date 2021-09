Amici, Maria De Filippi che scontro in diretta: ecco cosa è successo (VIDEO) (Di giovedì 23 settembre 2021) Emozione, curiosità e grande partecipazione per Amici di Maria De Filippi, con un duello, pero così dire, che però sorprende: andrà ancora avanti? Amici (fonte foto: Facebook, @AmiciDiMariaDeFilippi)Grande attesa e curiosità da parte dei telespettatori e di tutti gli affezionati ed appassionati ad Amici di Maria De Filippi, per questa nuova edizione del talent dal grande successo dopo le emozioni dell’anno e degli anni precedenti: un particolare momento nel corso della trasmissione, un duello a sorpresa. Ma di cosa si tratta in particolare? Sogni, ambizione, passione, lacrime, gioia, questi sono solo alcuni dei tantissimi ingredienti che hanno contribuito al ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) Emozione, curiosità e grande partecipazione perdiDe, con un duello, pero così dire, che però sorprende: andrà ancora avanti?(fonte foto: Facebook, @DiDe)Grande attesa e curiosità da parte dei telespettatori e di tutti gli affezionati ed appassionati addiDe, per questa nuova edizione del talent dal grandedopo le emozioni dell’anno e degli anni precedenti: un particolare momento nel corso della trasmissione, un duello a sorpresa. Ma disi tratta in particolare? Sogni, ambizione, passione, lacrime, gioia, questi sono solo alcuni dei tantissimi ingredienti che hanno contribuito al ...

Advertising

IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - henrirousseau12 : RT @ValerioLivia: @marialves53 @agustin_gut @albertopetro2 @GerardLDonadoni @AnnaMar90949897 @PrestiDaniela @martinis2018 @BaroneZaza70 @ad… - MaiIrriverente : @homer_9292 Io Amici. Di Maria de Filippi - agustin_gut : RT @ValerioLivia: @marialves53 @agustin_gut @albertopetro2 @GerardLDonadoni @AnnaMar90949897 @PrestiDaniela @martinis2018 @BaroneZaza70 @ad… - MariaAdelfina_ : RT @jlboul: @MariaAdelfina_ @rosetoardente @orii151 @_MaryB @Hakflak Buona giornata cara Maria Lea e sereno Giovedì a te e ai nostri cari A… -