Amici da quasi un secolo, Valentino e Leandro muoiono a distanza di 2 ore (Di giovedì 23 settembre 2021) Una storia di Amicizia vera e pura, durata una vita intera, quella di Valentino Ricci e Leandro Santini, di San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, morti rispettivamente a 99 e 98 anni a sole due ore di distanza l'uno dall'altro. Valentino, spirato alle cinque di mattina all'ospedale di Fano e Leandro, morto alle sette nella propria abitazione, si conoscevano fin da bambini e hanno vissuto l'uno accanto all'altro, nella gioia e nel dolore. L'unico momento in cui si sono separati è stato quando durante la Seconda Guerra mondiale sono stati deportati in due campi di concentramento. Valentino Ricci finì a Buchenwald, mentre Leandro Santini vicino ad Hannover, sempre in Germania. La sorte ha voluto che i due si salvassero ...

