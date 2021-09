Ambulanze per trasportare droga, a bordo ignari ammalati: ecco come agiva il clan Gionta (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una ambulanza per trasportare droga da parte di un autista (posto oggi agli arresti domiciliari), utilizzato come corriere. L’uomo si recava ad effettuare consegne di grosse partite di stupefacenti portando a bordo anche gli ignari ammalati (in un caso persona dializzata), effettivamente bisognosi di assistenza. E’ uno dei particolari emersi dall’inchiesta che ha portato all’arresto di 56 persone da parte dei Carabinieri a Salerno. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati oltre 5 chili di cocaina e tre di hashish, con contestuale arresto in flagranza del reato di complessivi 15 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, nonché numerosi altri sequestri amministrativi a carico di acquirenti-assuntori. Dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una ambulanza perda parte di un autista (posto oggi agli arresti domiciliari), utilizzatocorriere. L’uomo si recava ad effettuare consegne di grosse partite di stupefacenti portando aanche gli(in un caso persona dializzata), effettivamente bisognosi di assistenza. E’ uno dei particolari emersi dall’inchiesta che ha portato all’arresto di 56 persone da parte dei Carabinieri a Salerno. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati oltre 5 chili di cocaina e tre di hashish, con contestuale arresto in flagranza del reato di complessivi 15 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, nonché numerosi altri sequestri amministrativi a carico di acquirenti-assuntori. Dal ...

