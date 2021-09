Alla Camera Francesco Scoma (Italia Viva) passa alla Lega (Di giovedì 23 settembre 2021) Cambio di casacca a Montecitorio: Francesco Scoma, deputato di Italia Viva, passa alla Lega. Classe 1961, di Palermo, Scoma è il secondo parlamentare renziano che passa nel partito guidato da Matteo Salvini. A giugno scorso era toccato alla senatrice Valeria Sudano, anche lei siciliana, fare lo stesso percorso, nonostante i tentativi di dissuasione di Davide Faraone e Matteo Renzi. Sono in molti i politici locali e nazionali a essere passati al Carroccio negli ultimi mesi. Ieri, la Lega ha accolto duecento amministratori locali nelle sue fila: tra questi, il Presidente del Consiglio Regionale lombardo Alessandro Fermi e il consigliere regionale Mauro ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Cambio di casacca a Montecitorio:, deputato di. Classe 1961, di Palermo,è il secondo parlamentare renziano chenel partito guidato da Matteo Salvini. A giugno scorso era toccatosenatrice Valeria Sudano, anche lei siciliana, fare lo stesso percorso, nonostante i tentativi di dissuasione di Davide Faraone e Matteo Renzi. Sono in molti i politici locali e nazionali a essereti al Carroccio negli ultimi mesi. Ieri, laha accolto duecento amministratori locali nelle sue fila: tra questi, il Presidente del Consiglio Regionale lombardo Alessandro Fermi e il consigliere regionale Mauro ...

