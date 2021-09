Aldo Montano lascia la Casa del GF Vip: ecco per quale motivo e quando tornerà (Di giovedì 23 settembre 2021) Aldo Montano è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Aldo Montano lascia la Casa del GF Vip: svelato il motivo dell’assenza Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021)è uscito dalladel Grande Fratello Vip per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020.ladel GF Vip: svelato ildell’assenzaè uscito dalladi Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - SL4YLENA0 : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… - michela_cast : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… - michela_cast : RT @xsaransia: aldo montano è uscito per un incontro con mattarella e gli altri atleti di tokio, rientrerà dopo aver fatto la quarantena #… - _cazzzvuoii_ : A me di Aldo montano… non interessa -