Aldo Montano ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip (Di giovedì 23 settembre 2021) Il noto schermitore olimpico ha momentaneamente abbandonato la casa di Cinecittà per impegni presi prima dell’ingresso nel reality Il noto L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 23 settembre 2021) Il noto schermitore olimpico ha momentaneamenteladi Cinecittà per impegni presi prima dell’ingresso nel reality Il noto L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - Unf_Tweet : - amati_89 : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… - leggoit : #GFVip, Aldo Montano è uscito dalla casa: l'annuncio a sorpresa. «Che circo», cosa sta succedendo - Dorian221190 : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… -