Aldo Montano abbandona momentaneamente la Casa del Gf Vip 6: ecco perché e quando rientrerà (Di giovedì 23 settembre 2021) “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”. Ad annunciarlo pochissimi istanti fa sono stati i profili social del reality. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) La notizia ha preso alla sprovvista gli appassionati del Gf Vip 6, che si sono chiesti il perché di quest’uscita e, soprattutto, quando il campione potrà rientrare in Casa. A fornire i dettagli sono stati i colleghi di Fanpage.it. “Alfonso Signorini lo aveva anticipato: Aldo Montano dovrà assentarsi per qualche ora dalla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 settembre 2021) “è uscito dalladi Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrentenelladopo aver effettuato un periodo di quarantena”. Ad annunciarlo pochissimi istanti fa sono stati i profili social del reality. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) La notizia ha preso alla sprovvista gli appassionati del Gf Vip 6, che si sono chiesti ildi quest’uscita e, soprattutto,il campione potrà rientrare in. A fornire i dettagli sono stati i colleghi di Fanpage.it. “Alfonso Signorini lo aveva anticipato:dovrà assentarsi per qualche ora dalla ...

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - fisco24_info : GF Vip 2021, Aldo Montano lascia la casa: ecco perché: L'abbandono è momentaneo - allesword : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… - cristia_urbano : RT @GrandeFratello: Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il con… - Adnkronos : Grande Fratello VIp, Aldo Montano lascia la casa: ecco perché. #GFVIP -