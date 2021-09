Alberto Matano su Barbara d’Urso | ”perché ha rinunciato al suo stile?”

Leggi su trashblog

(Di giovedì 23 settembre 2021) In un’intervista per il settimanale Oggi,si è raccontato per festeggiare e fare un bilancio dei suoi primi 20 anni in Rai. Ma non ha parlato solo del suo successo a La Vita in Diretta e del rapporto stretto con alcuni colleghi.ha anche espresso la sua opinione sul nuovoadottato daper la conduzione di Pomeriggio 5. A proposito della collega, diretto competitor del contenitore pomeridiano, il conduttore ha dichiarato: Ho sempre detto cheè riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo,aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo. Lei negli anni ha ...