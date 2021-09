Al via l’analisi molecolare basata su test salivari   Eurofins | azienda leader a livello mondiale nella diagnosi molecolare | conferma il proprio impegno nella battaglia contro il Covid-19

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 21 settembre 2021.Genoma di Roma introduce-19sulsalivare, uno degli strumenti più innovativi per conoscere se si è entrati in contatto con il virus, che garantisce semplicità di esecuzione e alti livelli di sensibilità e accuratezza. Grazie alla sua bassa invasività ilviene considerato utile per “screening ripetuti” ma anche più adatto per i bambini e i ragazzi considerando che laviene effettuata con la raccolta di un campione di saliva, attraverso un semplice contenitore o attraverso delle spugnette masticabili. Come per inasofaringei, gli esiti verranno comunicati al sistema regionale per la tracciabilità dei positivi e al sistema Tessera ...