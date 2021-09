Al fondo nazionale per il biotech ancora in standby il governo ha già tolto 400 milioni (Di giovedì 23 settembre 2021) biotech (Girl with red hat/Unsplash)Non c’è pace per la Fondazione Enea Tech e Biomedical, che si dovrebbe occupare di finanziare il trasferimento tecnologico in ambito biotech in Italia. Nata a dicembre 2020 sotto l’allora governo Conte 2 come Enea Tech e subito bollata come un clone del fondo nazionale innovazione di Cassa depositi e prestiti, non fa in tempo a piazzare uno dei 500 milioni di euro in dotazione che l’attuale ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, decide di cambiarle nome, statuto, vertici e compiti perché si occupi solo di biotecnologie. A luglio il decreto Sostegni bis sancisce la trasformazione. E le affida 400 milioni aggiuntivi per progetti di riconversione. Che, tempo di un’estate, passano sotto il controllo dell’Agenzia ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021)(Girl with red hat/Unsplash)Non c’è pace per la Fondazione Enea Tech e Biomedical, che si dovrebbe occupare di finanziare il trasferimento tecnologico in ambitoin Italia. Nata a dicembre 2020 sotto l’alloraConte 2 come Enea Tech e subito bollata come un clone delinnovazione di Cassa depositi e prestiti, non fa in tempo a piazzare uno dei 500di euro in dotazione che l’attuale ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, decide di cambiarle nome, statuto, vertici e compiti perché si occupi solo di biotecnologie. A luglio il decreto Sostegni bis sancisce la trasformazione. E le affida 400aggiuntivi per progetti di riconversione. Che, tempo di un’estate, passano sotto il controllo dell’Agenzia ...

