Al concerto omaggio per Battiato bordate di fischi per Sgarbi e Albano: «Fascista!». E il critico risponde – Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera all’Arena di Verona, durante il concerto in omaggio alla memoria di Franco Battiato, Vittorio Sgarbi e Al Bano Carrisi sono stati fischiati dal pubblico. Le manifestazioni di dissenso sono iniziate non appena i due sono saliti sul palco dell’evento “Invito al viaggio”, che ha visto la partecipazione di artisti come Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. «Fascista!» si sente urlare tra le fila del pubblico, che ha continuato a inveire contro la coppia. Sgarbi a quel punto ha sbottato ed è andato via. «E ancora: «Sei inopportuno!». A chi mi fischia dico: siate felici», ha detto Sgarbi prima di abbandonare il palco. Al Bano, invece, è rimasto in scena. «Se sono qui è per colpa sua!», ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera all’Arena di Verona, durante ilinalla memoria di Franco, Vittorioe Al Bano Carrisi sono statiati dal pubblico. Le manifestazioni di dissenso sono iniziate non appena i due sono saliti sul palco dell’evento “Invito al viaggio”, che ha visto la partecipazione di artisti come Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. «» si sente urlare tra le fila del pubblico, che ha continuato a inveire contro la coppia.a quel punto ha sbottato ed è andato via. «E ancora: «Sei inopportuno!». A chi mia dico: siate felici», ha dettoprima di abbandonare il palco. Al Bano, invece, è rimasto in scena. «Se sono qui è per colpa sua!», ha ...

Advertising

MgmMele : RT @eziomauro: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato - repubblica : RT @eziomauro: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato - cardinale_anna : RT @eziomauro: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato - jmleray : RT @eziomauro: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato - eziomauro : Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi al concerto all'Arena di Verona per Franco Battiato -