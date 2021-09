Al Bano sui fischi e gli insulti all’Arena di Verona: “È stata una sentenza politica contro me e Sgarbi” (video) (Di giovedì 23 settembre 2021) Al Bano non ci sta e replica ai fischi con i quali è stato accolto insieme a Vittorio Sgarbi, martedì scorso, all’Arena di Verona dove era in corso la serata dedicata a Franco Battiato. «Quei fischi – dice all’AdnKronos l’artista che ha accompagnato il critico sul palcoscenico- non sono stati ben intonati, anzi erano molto stonati. In realtà non sapevo niente di questo spettacolo, ero impreparato ma mi sono ritrovato sul palcoscenico invitato da Sgarbi: appena è uscito, e io dietro di lui, sono arrivati i fischi». Al Bano sui fischi dell’Arena: “Nei fischi contro me e Vittorio un attacco politico” «Se è una manifestazione musicale – afferma Al Bano – non vedo perché, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Alnon ci sta e replica aicon i quali è stato accolto insieme a Vittorio, martedì scorso,didove era in corso la serata dedicata a Franco Battiato. «Quei– dice all’AdnKronos l’artista che ha accompagnato il critico sul palcoscenico- non sono stati ben intonati, anzi erano molto stonati. In realtà non sapevo niente di questo spettacolo, ero impreparato ma mi sono ritrovato sul palcoscenico invitato da: appena è uscito, e io dietro di lui, sono arrivati i». Alsuidell’Arena: “Neime e Vittorio un attacco politico” «Se è una manifestazione musicale – afferma Al– non vedo perché, ...

