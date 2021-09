Al Bano nonno per la terza volta, è nata la figlia di Cristel Carrisi: il cantante svela in diretta il nome (Di giovedì 23 settembre 2021) Al Bano di nuovo nonno: il Leone di Cellino San Marco ha annunciato la bella notizia per lui e la sua famiglia con un video a La Vita in diretta, poco dopo essere stato annunciato come nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Il nome della terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic è stato rivelato dallo stesso Al Bano. Al Bano è diventato nonno: l’annuncio a La Vita in diretta Periodi di grandi cambiamenti per Al Bano, come rivelato dallo stesso cantante. Durante la presentazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, il cantante è intervenuto con un video-saluto rivolto a Milly Carlucci. Ha ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Aldi nuovo: il Leone di Cellino San Marco ha annunciato la bella notizia per lui e la sua famiglia con un video a La Vita in, poco dopo essere stato annunciato come nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Ildelladie Davor Luksic è stato rivelato dallo stesso Al. Alè diventato: l’annuncio a La Vita inPeriodi di grandi cambiamenti per Al, come rivelato dallo stesso. Durante la presentazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, ilè intervenuto con un video-saluto rivolto a Milly Carlucci. Ha ...

Advertising

DonnaGlamour : Al Bano nonno per la terza volta: “Si chiama Rio Ines” - Levis_Of : Al Bano nonno tris. - BertaIsla : RT @angelo_falanga: solo lui non se lo spiega, eppure era un muratore poi arricchito e diventato famoso, .... Al Bano e i fischi al concert… - Yoda15271485 : RT @angelo_falanga: solo lui non se lo spiega, eppure era un muratore poi arricchito e diventato famoso, .... Al Bano e i fischi al concert… - MgmMele : RT @angelo_falanga: solo lui non se lo spiega, eppure era un muratore poi arricchito e diventato famoso, .... Al Bano e i fischi al concert… -