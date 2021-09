AIDS e HIV: va superato lo stigma dell'ammalato di esclusiva competenza dell'infettivologo. “C'è ancora molta resistenza in questo senso, anche dentro l'ospedale” (Di giovedì 23 settembre 2021) (Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia dell'uomo: quella dell'HIV degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unita? Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “ Due le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzo della telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettive ospedale San Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. “La LILA (Lega italiana per la lotta contro l'AIDS) non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Firenze, 23 settembre 2021) - Firenze, 23 settembre 2021 – “Ho avuto la sfortuna-fortuna, nella mia lunga carriera, di vedere due grandi pandemie già incardinate nella storia'uomo: quella'HIV degli Anni '80 e quella recente del Covid”, ha dichiarato Francesco Menichetti, Direttore di Unita? Operativa - U.O. Malattie Infettive azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nel corso del webinar “ Due le risposte a questa necessità: fare rete e l'utilizzoa telemedicina, come hanno evidenziato bene la dottoressa Sabrina Bellini, Presidente LILA Toscana e Danilo Tacconi, Direttore dipartimento malattie infettiveSan Donato Arezzo, chiamati a intervenire durante il dibattito. “La LILA (Lega italiana per la lotta contro l') non è ...

