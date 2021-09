Agcom definisce Linee guida per accesso fibra nei condomini

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (), nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità lein materia die realizzazione di reti inottica nei. “Il provvedimento adottato quest’oggi rappresenta un importante passo in avanti nella direzione della piena e rapida infrastrutturazione del Paese in linea con gli obiettivi di connettività e trasformazione digitale”, ha dichiarato il presidente dell’Giacomo Lasorella. Leaffrontano innanzitutto gli aspetti normativi e ricordano che “lo sviluppo della rete inottica comporta, per poter raggiungere la terminazione nella sede del cliente, diverse tipologie di intervento ...

Ultime Notizie dalla rete : Agcom definisce

Perché è solo Dazn a subire, mentre gli altri attori Ott ( Over - the - top , come li) continuando a operare in riservatezza? Semplice: si tratta di pubblicità. Come riportato in un ...L'autorità garante delle comunicazioni ha avviato un'istruttoria sul modo in cui l'azienda britannica che trasmette il calcio effettua la misurazione dell'audience televisiva in Italia. Ma il problema ...