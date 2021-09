Afro Fashion Week Milano al via (Di giovedì 23 settembre 2021) Giunta alla sua sesta edizione, la Afro Fashion Week Milano andrà in scena nel capoluogo meneghino dal 23 al 26 settembre. Protagoniste le collezioni SS 2022, svelate al grido di «BEYOND MITUMBA – Unveiling the Unseen». Il titolo anticipa infatti le tematiche che saranno affrontate attraverso le sfilate dei designer emergenti selezionati da Afro Fashion Association durante gli incontri, i talk e le interviste che affiancheranno le passerelle. Il tutto completato da uno speciale Mitumba carpet. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Giunta alla sua sesta edizione, la Afro Fashion Week Milano andrà in scena nel capoluogo meneghino dal 23 al 26 settembre. Protagoniste le collezioni SS 2022, svelate al grido di «BEYOND MITUMBA – Unveiling the Unseen». Il titolo anticipa infatti le tematiche che saranno affrontate attraverso le sfilate dei designer emergenti selezionati da Afro Fashion Association durante gli incontri, i talk e le interviste che affiancheranno le passerelle. Il tutto completato da uno speciale Mitumba carpet.

Afro Fashion Week, a Milano vanno in scena i giovani stilisti BIPOC GQ Italia Afro Fashion Week Milano al via Protagonisti di questa sesta edizione sono i giovani talentuosi stilisti BIPOC. Numerosissime le iniziative alle quali Afro Fashion Association è stata chiamata a partecipare per sostenere i nuovi cre ...

L'incontro di culture firmato Joy Meribe La stilista italo-nigeriana unisce il suo background alla sartorialità Made in Italy. La collezione fa immergere gli spettatori negli anni 80 e ...

