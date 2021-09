Afghanistan, il mondo alla rovescia dei talebani (Di giovedì 23 settembre 2021) I seguaci del mullah Omar imbracciano moderni mitragliatori americani, sfoggiano occhiali a specchio e sneaker alla moda, portano il rimmel, rifiutano la democrazia e invocano la sharia. Discriminano le donne, razionano i prelievi dalle banche e non pagano gli stipendi. Tra la gente, c'è chi li appoggia «perché hanno portato sicurezza» e chi ha il coraggio di protestare. Ma senza aiuti dall'estero, e con il pericolo di faide interne, l'Afghanistan rischia di crollare. «Non vogliamo la democrazia, ma la sharia. Abbiamo combattuto per vent'anni contro l'occidente e i suoi valori» pontifica «barbanera», comandante talebano veterano della guerra santa in Afghanistan, invocando la dura legge del Corano. Maulawi Mohammed Sharif Ahmad, 46 anni, lotta con i seguaci di mullah Omar fin dal ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) I seguaci del mullah Omar imbracciano moderni mitragliatori americani, sfoggiano occhiali a specchio e sneakermoda, portano il rimmel, rifiutano la democrazia e invocano la sharia. Discriminano le donne, razionano i prelievi dalle banche e non pagano gli stipendi. Tra la gente, c'è chi li appoggia «perché hanno portato sicurezza» e chi ha il coraggio di protestare. Ma senza aiuti dall'estero, e con il pericolo di faide interne, l'rischia di crollare. «Non vogliamo la democrazia, ma la sharia. Abbiamo combattuto per vent'anni contro l'occidente e i suoi valori» pontifica «barbanera», comandante talebano veterano della guerra santa in, invocando la dura legge del Corano. Maulawi Mohammed Sharif Ahmad, 46 anni, lotta con i seguaci di mullah Omar fin dal ...

