“Addio alla tv” Ilary Blasi | l’annuncio a sorpresa | “Soffro”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 settembre 2021)pronta a lasciare il piccolo schermo. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice romana ha rivelato di essere non troppo lontana all', spiegando anche le ragioni. “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni. È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”, ha dichirato al magazine diretto da Alfonso Signorini. Laha confessato di fare fatica a condurre la fascia prime time della programmazione televisiva: “a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio ...