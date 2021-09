Achille Lauro al Mudec per la presentazione del libro

Advertising

IlContiAndrea : Dall'Arena di Verona: Venerdì 17 settembre sul palco ci saranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramar… - moonchi53832056 : RT @Cinguetterai: Fedez, Achulle Lauro e Orietta Berti in #Mille. Achille Lauro è identico #TaleEQualeShow #TaleEQuale - moonchi53832056 : RT @aleferaz: I GEMELLI DI GUIDONIA CHE INTERPRETANO FEDEZ ORIETTA BERTI E ACHILLE LAURO MEGLIO DELLA DROGA SE ME LO CHIEDETE ?????? #tale… - AnitaJuve97 : RT @AllMusicItalia: Esce il 23 settembre la prima antologia di immagini, disegni, aneddoti e testimonianze dell'artista più controverso del… - AllMusicItalia : Esce il 23 settembre la prima antologia di immagini, disegni, aneddoti e testimonianze dell'artista più controverso… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Zazoom Blog

Ieri al Mudec di Milano l'evento di presentazione "is present. Photo book experience". Si è svolto ieri al Museo Mudec di Milano l'evento speciale 'is present. Photo Book Experience', in presentazione del libro fotografico '...I Gemelli di Guidonia hanno vinto la prima puntata interpretando Fedez,e Orietta Berti in ' Mille ' e al momento sono primi in classifica con 67 punti, incalzati da Francesca Alotta e ...Abiti per le performances e strumenti di Achille Lauro al Mudec alla mostra allestita come evento collaterale alla presentazione del libro.Ieri al Mudec di Milano l'evento di presentazione "Achille Lauro is present. Photo book experience". Si è svolto ieri al Museo Mudec di Milano l’evento speciale “Achille Lauro is present. Photo Book E ...