Abusi su bimbi al Centro sportivo GdF: Brigadiere arrestato a Palermo (Di giovedì 23 settembre 2021) Abusi su bimbi di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, queste le pesanti accuse nei confronti un Brigadiere della Guardia di finanza arrestato a Palermo Ad accusare il Brigadiere di 54 anni alcuni bimbi che avevano rivelato ai genitori Abusi sessuali ai loro danni durante le attività sportive nel Centro gestito dalla Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021)sudi età compresa tra i 9 e gli 11 anni, queste le pesanti accuse nei confronti undella Guardia di finanzaAd accusare ildi 54 anni alcuniche avevano rivelato ai genitorisessuali ai loro danni durante le attività sportive nelgestito dalla

squopellediluna : la piantagione marcisce sempre più Ad accusare il brigadiere di 54 anni alcuni bimbi che avevano rivelato ai genit… - infoitinterno : Abusi su bimbi, finanziere colto sul fatto in un centro delle Fiamme Gialle - _8Debora_ : RT @Ragusanews: Abusi su bimbi, finanziere colto sul fatto in un centro delle Fiamme Gialle - PatriziaOrlan11 : RT @Ragusanews: Abusi su bimbi, finanziere colto sul fatto in un centro delle Fiamme Gialle - Today_it : Finanziere in carcere: è accusato di abusi sui bimbi che allenava a calcetto -