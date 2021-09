Abraham: "Roma, grande partita contro un'Udinese complicata. Sono pronto per il derby" (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma - La Roma ritrova la vittoria contro l'Udinese dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. La squadra di José Mourinho ha battuto i friulani 1 - 0 grazie alla rete di Tammy Abraham . partita ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021)- Laritrova la vittorial'dopo il ko al Bentegodiil Verona. La squadra di José Mourinho ha battuto i friulani 1 - 0 grazie alla rete di Tammy...

OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - fettonejr : @Micantropo @HouseofASRoma Non sto dicendo che doveva rimanere alla Roma. So contento de avecce Abraham. Dico che n… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ??? VIDEO - #Totti: '#Mourinho dà qualcosa in più. #Abraham è formidabile' Il Dieci: 'Soffro il #derby come ogni romanis… - forzaroma : #LazioRoma, #Mourinho ritrova #Vina. #ElShaarawy si scalda, #Totti punta su #Abraham #ASRoma #DerbyDellaCapitale -

