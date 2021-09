Abraham-goal e la Roma batte l’Udinese (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – C’era da riscattare la pesante sconfitta maturata domenica a Verona, e la Roma lo fa, anche se con qualche sofferenza di troppo. Mourinho non pensa al derby e manda in campo la formazione titolare, ad eccezione dell’assente Vina, rimpiazzato da Calafiori. Presente un po’ a sorpresa Zaniolo, per il quale si paventava un turno di riposo. Due palli, tanto pressing e Abraham in goal Partono forte i padroni di casa, che nei primi otto minuti di gioco colpiscono ben due pali: il primo della serata è di Mkhitaryan, che raccoglie una respinta della difesa e dal limite lascia partire un destro al volo che scheggia il palo alla destra di Silvestri, poi è il turno di Zaniolo, che sulla spizzata di Abraham coglie il montante con un colpo di testa da posizione impossibile. Al quarto d’ora tentativo dal ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021)– C’era da riscattare la pesante sconfitta maturata domenica a Verona, e lalo fa, anche se con qualche sofferenza di troppo. Mourinho non pensa al derby e manda in campo la formazione titolare, ad eccezione dell’assente Vina, rimpiazzato da Calafiori. Presente un po’ a sorpresa Zaniolo, per il quale si paventava un turno di riposo. Due palli, tanto pressing einPartono forte i padroni di casa, che nei primi otto minuti di gioco colpiscono ben due pali: il primo della serata è di Mkhitaryan, che raccoglie una respinta della difesa e dal limite lascia partire un destro al volo che scheggia il palo alla destra di Silvestri, poi è il turno di Zaniolo, che sulla spizzata dicoglie il montante con un colpo di testa da posizione impossibile. Al quarto d’ora tentativo dal ...

Advertising

vincealbi84 : @LudovicoRossini Infatti, dopo quello che si è fatto fare da Calafiori (poco più di un primavera) da titolare passa… - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaUdinese 1-0: Abraham decide la sfida, nel finale espulso Pellegrini [@antorreasy] ?? - manchezenzo : RT @itsaboutvince: #Abraham me lo fai un goal o devo fare il FantaConference per vederti segnare - robertolupinac1 : @OfficialASRoma @tammyabraham @Hyundai_Italia Per favore aspettate 10 minuti a scrivere goal? Con Dazn adesso mi é… - carrobbiio : RT @itsaboutvince: #Abraham me lo fai un goal o devo fare il FantaConference per vederti segnare -