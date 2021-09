A Udine oggi somministrata la terza dose a cento trapiantati (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono stati circa un centinaio coloro che oggi si sono rivolti al centro allestito nei padiglioni della Fiera di Udine per sottoporsi all’inoculazione della terza dose di vaccino anticovid. Si tratta di persone che si trovano in situazione di fragilità in quanto hanno subito un intervento di trapianto o sono in lista di attesa per ricevere il nuovo organo o cellule staminali. Ad assistere alle operazioni era presente anche il vicegovernatore della Regione con delega alla SaluteDa quanto illustrato nel corso del sopralluogo, il 29 settembre e il 5 ottobre sono previste altre due giornate di richiami, alle quali dovrebbero partecipare altre 500 persone complessivamente. Inoltre, sempre a Udine, nei padiglioni della Fiera, si sta portando avanti uno studio coordinato a livello nazionale dall’Istituto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono stati circa un centinaio coloro chesi sono rivolti al centro allestito nei padiglioni della Fiera diper sottoporsi all’inoculazione delladi vaccino anticovid. Si tratta di persone che si trovano in situazione di fragilità in quanto hanno subito un intervento di trapianto o sono in lista di attesa per ricevere il nuovo organo o cellule staminali. Ad assistere alle operazioni era presente anche il vicegovernatore della Regione con delega alla SaluteDa quanto illustrato nel corso del sopralluogo, il 29 settembre e il 5 ottobre sono previste altre due giornate di richiami, alle quali dovrebbero partecipare altre 500 persone complessivamente. Inoltre, sempre a, nei padiglioni della Fiera, si sta portando avanti uno studio coordinato a livello nazionale dall’Istituto ...

