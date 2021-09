A Tricesimo | Madame Guitar | il festival internazionale di chitarra acustica

(Di giovedì 23 settembre 2021) Da venerdì 24 a domenica 26, per la sedicesima volta torna “”,diche Folk Club Buttrio organizza adal 2006. Ben 16 concertiin Piazza Ellero o al Teatro Garzoni,più un momento di parola e musica dedicato a Dante domenica mattina nella serena atmosfera del Castello di, con l’affabulazione di Angelo Floramo e la musica antica dei Dramsam su “Dante e la Musica del suo tempo”. Tra i protagonosti, da quattro continenti, il belga Jacques Stotzem, fantastico traduttore perdei grandi del rock, Giua, splendida artista ligure fra musica, teatro e pittura, l’abruzzese di Londra Antonio Forcione, artista che ha suonato con Charlie Haden, Larry Coryell e Trilok ...

