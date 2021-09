(Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiama “” ed è ilche la Federazione Italiana motonautica ha dedicato ai giovani e che ha visto oggi il varo della prima barca al Porticciolo di Marina Piccola di. Un varo voluto in concomitanza con la giornata di apertura del FIM, nel quale da oggi a domenica si correrà per 3 titoli: il Campionato del Mondo Classe 3D, il Campionato italiano Offshore 5000&Honda Offshore e il Campionato italiano Formula Junior Elite, oltre a una competizione internazionale di Pleasure Navigations. Il tutto per l’organizzazione di Assoservices Association, delegata della Federazione Italiana Motonautica, e sotto l’egida della Federazione mondiale UIM. Un evento fortemente voluto dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato al Turismo della regione ...

glooit : Motonautica: varato a Cagliari il progetto 'Superboat' leggi su Gloo - TV7Benevento : A Cagliari varato progetto superboat, Iaconianni e Chessa lanciano il Fim Sardinia Grand Prix... -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari varato

Agenzia ANSA

Nel giorno in cui il Governo hail decreto sul Green Pass nel luoghi di lavoro, i dati del monitoraggio Covid - 19 (report 6 ... 25,196 (18) Ferrara: 25,135 (23) Macerata: 23,834 (37): ...... di una selezione per un periodo - ponte di sette mesi, in attesa che vengail nuovo regime ...il decreto che stabilisce il regime per garantire che i servizi 'onerati' sulle rotte da, ...Si chiama "Superboat" ed è il progetto che la Federazione Italiana motonautica ha dedicato ai giovani e che ha visto oggi il varo della prima barca al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari. (ANSA) ...Cagliari, 23 settembre 2021- Si chiama “Superboat” ed è il progetto che la Federazione Italiana motonautica ha dedicato ai giovani e che ha visto oggi il varo d ...