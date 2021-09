78 anni fa il sacrifico di Salvo D’Acquisto: a Palidoro la cerimonia in ricordo del vicebrigadiere (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – Si è svolta presso la Torre di Palidoro, in occasione del 78° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria Salvo D’Acquisto, alla presenza del fratello dell’eroe, Prof. Alessandro, e di alcuni congiunti degli ostaggi, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, la cerimonia in ricordo del militare che si consegnò ai nazisti per salvare diversi cittadini italiani. Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, ha deposto una corona d’alloro alla “Stele” nel luogo dove il sottufficiale dei Carabinieri venne trucidato. Un picchetto di Carabinieri ha reso gli onori militari ed è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valore Militare. Alla cerimonia erano inoltre presenti il Presidente ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – Si è svolta presso la Torre di, in occasione del 78°versario del sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, alla presenza del fratello dell’eroe, Prof. Alessandro, e di alcuni congiunti degli ostaggi, il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, laindel militare che si consegnò ai nazisti per salvare diversi cittadini italiani. Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, ha deposto una corona d’alloro alla “Stele” nel luogo dove il sottufficiale dei Carabinieri venne trucidato. Un picchetto di Carabinieri ha reso gli onori militari ed è stata data lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valore Militare. Allaerano inoltre presenti il Presidente ...

Advertising

fainformazione : Salvo D'Acquisto, il giovane che sacrificò il futuro Oggi, 78 anni fa, veniva fucilato dai tedeschi, il Vicebrigad… - fainfocronaca : Salvo D'Acquisto, il giovane che sacrificò il futuro Oggi, 78 anni fa, veniva fucilato dai tedeschi, il Vicebrigad… - MBonciolini : Oggi, 22 settembre 2021, il signor Mattarella ha ufficialmente decretato la fine della libertà e della democrazia i… - JackMagico : Stasera per me prova d'appello per #GFvip se non si cambia registro preferisco il Live alla puntata serale. Per ora… -

Ultime Notizie dalla rete : anni sacrifico Oggi il 78esimo anniversario del sacrificio di Salvo D'Acquisto a Palidoro sono passati 78 anni dal martirio di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri che si sacrificò a Palidoro il 23 settembre 1943 per evitare che dei civili venissero fucilati dai nazisti per rappresaglia, a ...

Salvo D'Acquisto, il giovane che sacrificò il futuro 23/09/2021 - 08:39 Oggi, 78 anni fa, veniva fucilato dai tedeschi, il Vicebrigadiere dei carabinieri, Salvo D'Acquisto. Si fece fucilare dai tedeschi, a soli 23 anni, al posto di 22 cittadini scelti a caso dai soldati delle SS, il 23 settembre del 1943. Quelle 22 persone, dovevano essere uccise in modo esemplare, a seguito di un'esplosione nella quale persero ...

78 anni fa il sacrifico di Salvo D'Acquisto: a Palidoro la cerimonia in ricordo del vicebrigadiere Il Faro Online San Michele Salentino: sabato 25 settembre presentazione del libro "Superman ha una Graziella" di Mimmo Ciaccia SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Dieci anni di pedalate solidali, talvolta raccogliendo fondi per onlus o situazioni di disagio, talvolta semplicemente raccontando storie, sacrifici ed esempi di persone c ...

Arriva la festa dei novant'anni per gli Alpini di Trino Sono in corso gli ultimi preparativi per i festeggiamenti del 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Tino che si terranno da venerdì 24 a domenica 26 settembre. Una festa che si unisce a ...

sono passati 78dal martirio di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri che si sacrificò a Palidoro il 23 settembre 1943 per evitare che dei civili venissero fucilati dai nazisti per rappresaglia, a ...23/09/2021 - 08:39 Oggi, 78fa, veniva fucilato dai tedeschi, il Vicebrigadiere dei carabinieri, Salvo D'Acquisto. Si fece fucilare dai tedeschi, a soli 23, al posto di 22 cittadini scelti a caso dai soldati delle SS, il 23 settembre del 1943. Quelle 22 persone, dovevano essere uccise in modo esemplare, a seguito di un'esplosione nella quale persero ...SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Dieci anni di pedalate solidali, talvolta raccogliendo fondi per onlus o situazioni di disagio, talvolta semplicemente raccontando storie, sacrifici ed esempi di persone c ...Sono in corso gli ultimi preparativi per i festeggiamenti del 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Tino che si terranno da venerdì 24 a domenica 26 settembre. Una festa che si unisce a ...