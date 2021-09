1 minuto in Borsa 23 settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) (TeleBorsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Si distinguono a Piazza Affari il settore utility (+2,44%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto vendite al dettaglio (-0,87%).Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il PIL, in Spagna, dove il valore raggiunge 17,5% su base annuale, mentre si registrano 1,1% su base trimestrale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. In Germania domani i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Tele) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Si distinguono a Piazza Affari il settore utility (+2,44%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto vendite al dettaglio (-0,87%).Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il PIL, in Spagna, dove il valore raggiunge 17,5% su base annuale, mentre si registrano 1,1% su base trimestrale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. In Germania domani i mercati sono in attesa dell’Indice IFO. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 23 settembre 2021 Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.250,5 punti. 23 - 09 - 2021 13:08

Bonomi: apre assemblea con ricordo vittime Covid e ringrazia Mattarella Vi chiedo di ricordarli tutti alzandoci in piedi per un minuto di silenzio raccolto nella loro memoria, nella solidarieta' alle loro famiglie". Poi rivolge un ringraziamento al Capo dello Stato. '...

1 minuto in Borsa 22 settembre 2021 Borsa Italiana Chi abita in condominio dovrebbe sapere che i topi si annidano in quest’angolo impensabile Tra gli ospiti indesiderati che nessuno vorrebbe mai avere nella propria casa ci sono sicuramente i topi. Questi roditori, piccoli e insidiosi, sono ...

Cibi e menù per pazienti oncologici A tavola con le ricette del Minuto Promuovere un’alimentazione sana e gustosa per i pazienti oncologici. Il progetto, realizzato con una borsa di studio dedicata a Marida Dazzi, è stato assegnato all’alberghiero "Minuto". All’interno d ...

