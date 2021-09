Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 settembre 2021

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 22, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 22, di? Scopriamoli insieme.Al centroun “faccia a faccia” tra Giuseppe Brindisi e chi, nel mondo No-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni per aver difeso la campagna vaccinale. Partendo dai numeri e dai fatti, ci sarà un approfondimento sull’arrivo imminente ...