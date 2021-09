Zola: “Osimhen è l’erede di Lukaku e ha grandi margini di miglioramento, Anguissa? Colpo azzeccato” (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex azzurro dice la sua sul momento del Napoli Gianfranco Zola, ex campione del Napoli, ha rilasciato un intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex azzurro dice la sua sul momento del Napoli Gianfranco, ex campione del Napoli, ha rilasciato un intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria #Napoli, l’avvertimento di Zola: «Osimhen è devastante» - FANAZZURRO : RT @napolimagazine: MAGIC BOX - Zola incorona Osimhen: 'È come Lukaku, può essere il suo erede in Serie A' - Fantacalcio : Zola: 'Napoli da scudetto. Osimhen è l'erede di Lukaku' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MAGIC BOX - Zola incorona Osimhen: 'È come Lukaku, può essere il suo erede in Serie A' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MAGIC BOX - Zola incorona Osimhen: 'È come Lukaku, può essere il suo erede in Serie A' -