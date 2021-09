Zingaretti | “Boom di domande per i buoni sport della Regione Lazio”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – “diper idedicati alle famiglie per rendere davvero accessibile e praticabile a tutti loanche grazie a questo sostegno economico. Lesono davvero tante, anche per questo raddoppieremo i fondi dedicati. Una buona pratica per unavicina alle persone”. Lo afferma su Telegram il presidenteNicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Boom

askanews

... professor Massimo Cardilli, del Governatore Nicolae della rettrice dell'Università La ... Poi ila novembre, con 6.588 contagiati. Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. A ...Così, un impianto che nel periodo delha dato lavor o a mille persone nella produzione di uno ... Così in una nota la capogruppo della Lista Civicaal Consiglio regionale del Lazio e ...ROMA - "Boom di domande per i buoni sport della Regione Lazio dedicati alle famiglie per rendere davvero accessibile e praticabile a tutti lo sport anche ...Star system del cinema e delle serie tv l completo a Palazzo Reale per la prima edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie Internazionali che ha premiato attori, registi e produttori che hanno cambiat ...