Zanetti sicuro | «Milan? Giochiamo contro la squadra più forte della Serie A»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia e tifoso del Milan, ha parlato del match di San Siro. Milan Tv ha riportato le sue parole: «Giochiamo contro la squadra più forte della Serie A. Sicuramente sarà motivo di grande orgoglio essere seduto in panchina su un campo del genere essendo tifoso del Milan. Devo giocare le mie carte e tenere il confronto per quanto sia impari sulla carta. Ma nel calcio tutto è possibile e noi vogliamo fare bella figura».

