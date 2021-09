“Y: L’ultimo uomo”, da oggi i primi tre episodi su Disney+ (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Y: L’ultimo uomo”, la serie debutta sul servizio streaming oggi, mercoledì 22 settembre con i primi tre episodi. Poi un nuovo episodio ogni mercoledì. Su Disney +arriva la serie con Star post-apocalittica che immagina un mondo senza uomini. “Y: L’ultimo uomo” è una nuova serie post-apocalittica basata su un celebre fumetto della DC Comics. Nella loro opera, Brian K. Vaughan e Pia Guerra hanno immaginato una catastrofe senza precedenti in cui tutti i mammiferi dotati di cromosoma Y sulla faccia della Terra muoiono improvvisamente. Tutti eccetto un giovane uomo e la sua scimmia. Ambientata in una realtà alternativa, la serie racconta cosa succede quando un misterioso virus uccide simultaneamente ogni creatura vivente dotata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Y:”, la serie debutta sul servizio streaming, mercoledì 22 settembre con itre. Poi un nuovoo ogni mercoledì. Su Disney +arriva la serie con Star post-apocalittica che immagina un mondo senza uomini. “Y:” è una nuova serie post-apocalittica basata su un celebre fumetto della DC Comics. Nella loro opera, Brian K. Vaughan e Pia Guerra hanno immaginato una catastrofe senza precedenti in cui tutti i mammiferi dotati di cromosoma Y sulla faccia della Terra muoiono improvvisamente. Tutti eccetto un giovanee la sua scimmia. Ambientata in una realtà alternativa, la serie racconta cosa succede quando un misterioso virus uccide simultaneamente ogni creatura vivente dotata di ...

