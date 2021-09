WTA Ostrava 2021 | Putintseva e Pavlyuchenkova avanti | Kerber fuori nella lunghissima seconda giornata

(Di mercoledì 22 settembre 2021), praticamente infinitaal WTA 500 di, condizionata in maniera molto importante da incontri andati ben oltre le tre ore di gioco. E non sono nemmeno mancate le sorprese in Repubblica Ceca: andiamo a scoprire quanto accaduto. Sarà la kazaka Yuliaa sfidare la numero 1 del seeding, la polacca Iga Swiatek: tanta, tantissima la fatica per superare la cinese Shuai Zhang. 5-7 7-6(7) 6-4 il punteggio finale, dopo chesi è trovata numerose volte a due punti dalla sconfitta soprattutto nel tie-break del secondo set, ma prima di allora aveva anche dovuto annullare un match point, sul 5-4 per Zhang, che si trovava anche al servizio. Lotta furiosa, anche questa ben oltre le tre ore, nel derby ceco tra Tereza Martincova e Katerina Siniakova. ...

Advertising

bloggerg : ? - 1000alex0001 : RT @PuntoDBreak: WTA Ostrava 2021. Teichmann infringe un severo correctivo a Kerber - CourtXperience : WTA Ostrava 2021. Teichmann infringe un severo correctivo a Kerber - PuntoDBreak : WTA Ostrava 2021. Teichmann infringe un severo correctivo a Kerber - Kenmckinnon9 : WTA 500 Ostrava Center Court Alison Riske vs Fiona Ferro 12:00pm O.C Anna Blinkova vs Jelena Ostapenko… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Ostrava

Ubi Tennis

... secondo match dalle ore 08.00 10.00 MOTOGP " Test a Misano, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming) 11.00 TENNIS ", secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta ...PROGRAMMA5002021 (22 SETTEMBRE) CENTER COURT dalle ore 12.00 - Riske vs Ferro a seguire - Blinkova vs Ostapenko a seguire - (1) Swiatek vs Putintseva non prima delle ore 18.00 - ...Lunghissima, praticamente infinita seconda giornata al WTA 500 di Ostrava, condizionata in maniera molto importante da incontri andati ben oltre le tre ore di gioco. E non sono nemmeno mancate le sorp ...OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Anastasia Pavlyuchenkova al J&T Banka Ostrava Open, torneo Wta 500 in corso sul cemento indoor di Ostrava, in Repubblica Ceca (565.530 doll ...