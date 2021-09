Wta Indian Wells 2021 | Naomi Osaka dà forfait | appuntamento al 2022?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Attraverso un post sui social, il torneo diha reso noto chesi è cancellata dall’evento e dunque non vi prenderà parte. Per la tennista giapponese, vincitrice del torneo nel 2018, si tratta dell’ennesimo ritiro stagionale. Sintomo che i suoi problemi, psicologici e non, non sono del tutto risolti, o forse che semplicemente le sue priorità sono altre. Non a caso la ex numero uno al mondo prenderà parte ad uno show di LeBron James dal nome ‘The Shop’ ed i suoi affari fuori dal campo sembrano andare piuttosto bene. Meno soddisfacenti invece i risultati ottenuti sul campo da tennis. Negli ultimi due tornei,è stata infatti sconfitta da Teichmann a Cincinnati, e da Fernandez a New York. Nonostante sia ancora presto per fare ipotesi, il ritiro dal Wta di ...